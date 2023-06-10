Де зазнає найбільших втрат противник: зведення Генштабу

Українські військові при виконанні бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 472 день повномасштабної війни з Росією, проте з кожним днем окупанти втрачають все більше своїх військових. Відтак найважча ситуація на Запоріжжі та Донеччині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнали окупанти

У відомстві повідомили, що за добу, 9 червня, авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах росіян.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

два пункти управління,

п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

один артилерійський підрозділ на вогневій позиці,

чотири важливі об’єкти окупантів.

Як відомо, окупанти намагаються приховати свої колосальні втрати. Так, в тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, росіяни закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.

"На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується", — інформують у Генштабі.

Обстріли росіян

У ніч проти 10 червня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Для цього вони застосували:

вісім ракет (чотири крилаті ракети наземного базування "Іскандер"),

35 іранських ударних БпЛА типу Shahed.

Загарбники вдарили по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Однак, сили ППО знищили дві крилаті ракети та 20 ударних БпЛА Shahed-136/131.

"Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні відомства.

Ситуація на оперативних напрямках

Усі основні зусилля росіяни зосереджують на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни безуспішно намагались наступати в районі Білогорівки. Окрім того, обстріляв населені пункти Донецької та Луганської областей.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, проте успіху не мав. Завдав авіаційних та артилерійських обстрілів по населених пунктах Донеччини.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, однак завдав авіаційних та артилерійських ударів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та завдати ударів по мирному населенню з різного типу зброї.

Нагадаємо, за попередню добу, 9 червня, українські захисники знищили на фронтах війни понад 800 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили 8 танків, 7 бронемашин, 15 артилерійських систем та 3 засоби ППО.