Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу: оновлені дані Генштабу arrow

Скільки окупантів знищили ЗСУ за останню добу: оновлені дані Генштабу

10 червня 2023 08:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Скільки окупантів знищили ЗСУ за добу — зведення Генштабу 10 червня
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Триває 472 доба героїчного протистояння українського народу проти збройної агресії РФ. За останню добу Сили оборони завдали удару по особовому складу, а також знищили деяку військову техніку ворога. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу

Читайте також:

Ліквідовані загарбники

За 9 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 800 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили 8 танків, 7 бронемашин, 15 артилерійських систем та 3 засоби ППО. 

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

 

  • особового складу — близько 214660 (+890) осіб;
  • танків — 3909 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин — 7607 (+7) од.;
  • артилерійських систем — 3717 (+15) од.;
  • РСЗВ — 600 (+1) од.;
  • засоби ППО — 362 (+3) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 299 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);
  • крилаті ракети — 1176 (+5);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18) од.;
  • спеціальна техніка — 507 (+5).
Втрати російської армії на 10 червня 2023 рік. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські офіційні особи розповіли, що ЗСУ перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB