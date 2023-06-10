Скільки окупантів знищили ЗСУ за добу — зведення Генштабу 10 червня

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Триває 472 доба героїчного протистояння українського народу проти збройної агресії РФ. За останню добу Сили оборони завдали удару по особовому складу, а також знищили деяку військову техніку ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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За 9 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 800 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 8 танків, 7 бронемашин, 15 артилерійських систем та 3 засоби ППО.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 214660 (+890) осіб;

танків — 3909 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 7607 (+7) од.;

артилерійських систем — 3717 (+15) од.;

РСЗВ — 600 (+1) од.;

засоби ППО — 362 (+3) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 299 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16);

крилаті ракети — 1176 (+5);

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6428 (+18) од.;

спеціальна техніка — 507 (+5).

Втрати російської армії на 10 червня 2023 рік. Фото: Генштаб

Нагадаємо, українські офіційні особи розповіли, що ЗСУ перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.