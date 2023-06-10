Где терпит наибольшие потери противник: сводка Генштаба

Украинские военные при выполнении боевой задачи. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжается 472 день полномасштабной войны с Россией, однако с каждым днем оккупанты теряют все больше своих военных. Самая тяжелая ситуация в Запорожской и Донецкой областях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В ведомстве сообщили, что за сутки, 9 июня, авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам россиян.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два пункта управления,

пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

одно артиллерийское подразделение на огневой ссуде,

четыре важных объекта оккупантов.

Как известно, оккупанты пытаются скрыть свои колоссальные потери. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, россияне закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

"На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается", — информируют в Генштабе.

Обстрелы россиян

В ночь на 10 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Для этого они применили:

восемь ракет (четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер"),

35 иранских ударных БПЛА типа "Shahed".

Захватчики ударили по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Однако силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, другая гражданская и административная инфраструктура", — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на оперативных направлениях

Все основные усилия россияне сосредоточиваются на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки. Кроме того, обстрелял населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, однако успеха не имел. Нанес авиационных и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Донбасса.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные и артиллерийские удары.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и нанести удары по мирному населению из разного типа оружия.

Напомним, за предыдущие сутки, 9 июня, украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 7 бронемашин, 15 артиллерийских систем и 3 средства ПВО.