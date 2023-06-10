Где терпит наибольшие потери противник: сводка Генштаба
Продолжается 472 день полномасштабной войны с Россией, однако с каждым днем оккупанты теряют все больше своих военных. Самая тяжелая ситуация в Запорожской и Донецкой областях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Какие потери понесли оккупанты
В ведомстве сообщили, что за сутки, 9 июня, авиация сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и два по зенитно-ракетным комплексам россиян.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- два пункта управления,
- пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- одно артиллерийское подразделение на огневой ссуде,
- четыре важных объекта оккупантов.
Как известно, оккупанты пытаются скрыть свои колоссальные потери. Так, во временно захваченном Бердянске Запорожской области, россияне закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.
"На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого столкновения продолжается", — информируют в Генштабе.
Обстрелы россиян
В ночь на 10 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Для этого они применили:
- восемь ракет (четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер"),
- 35 иранских ударных БПЛА типа "Shahed".
Захватчики ударили по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
Однако силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты и 20 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
"Кроме того, враг нанес 66 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, другая гражданская и административная инфраструктура", — говорится в сообщении ведомства.
Ситуация на оперативных направлениях
Все основные усилия россияне сосредоточиваются на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.
На Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки. Кроме того, обстрелял населенные пункты Донецкой и Луганской областей.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, однако успеха не имел. Нанес авиационных и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Донбасса.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные и артиллерийские удары.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и нанести удары по мирному населению из разного типа оружия.
Напомним, за предыдущие сутки, 9 июня, украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 800 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли 8 танков, 7 бронемашин, 15 артиллерийских систем и 3 средства ПВО.