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Дефіцит боєприпасів: ЗСУ знищили артилерію ворога, з якої обстрілювали правобережжя Херсона

9 вересня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЗСУ знищили артилерію ворога, з якої обстрілювали правобережжя
Обстріл з "Граду". Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сили оборони України продовжують винищувати ворога та рухатися вперед на південній ділянці фронту. Наразі бійцям ЗСУ вдалося знищити артилерійську техніку окупантів, з якої вони обстрілювали правобережжя. Тож, інтенсивність ворожих ударів суттєво зменшилася. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Загальна обстановка характеризується тим, що у ворога дещо зменшилася кількість обстрілів. Це результат контрбатарейної боротьби наших підрозділів. Вибиваючи їх потужності з лівого берега, ми зменшуємо потужність обстрілів правого", — сказала Гуменюк. 

Недороблені дрони

За словами речниці "Півдня" під час останніх атак на Одещину ЗС РФ застосовували не тільки іранські БпЛА "Shahed", а й безпілотники, зібрані у РФ. Але свіжовиготовлені російські дрони поступаються за якістю іранським.

"Як спостерігають наші хлопці, ті, що російські, вони трішки недороблені, бо не такі швидкі, не такі витривалі, не такі "вибухові". Імовірно, десь підкрадають і чогось не докладають або не вистачає певних деталей", — додала військова.

Втрати окупантів на півдні

  • 3 танки;
  • 1 гармата;
  • 2 міномети;
  • 5 одиниць автомобільної техніки та 1 автомобіль з боєкомплектом;
  • 2 комплекти антенних систем станції радіоелектронної боротьби;
  • 2 розвідувальних безпілотних літальних апарати;
  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром";
  • пункт управління безпілотними літальними апаратами та спостережний пункт.

Нагадаємо, Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.

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