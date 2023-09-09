Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Дефицит боеприпасов: ВСУ уничтожили артиллерию врага, из которой обстреливали правобережье Херсона arrow

Дефицит боеприпасов: ВСУ уничтожили артиллерию врага, из которой обстреливали правобережье Херсона

9 сентября 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВСУ уничтожили артиллерию врага, из которой обстреливали правобережье
Обстрел из "Града". Фото: Генштаб ВСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Силы обороны Украины продолжают истреблять врага и двигаться вперед на южном участке фронта. В настоящее время бойцам ВСУ удалось уничтожить артиллерийскую технику оккупантов, из которой они обстреливали правобережье. Так, интенсивность вражеских ударов существенно уменьшилась.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Общая обстановка характеризуется тем, что у врага несколько уменьшилось количество обстрелов. Это результат контрбатарейной борьбы наших подразделений. Выбивая их мощности с левого берега, мы уменьшаем мощность обстрелов правого", — сказала Гуменюк.

Недоделанные дроны

По словам спикера "Юга" во время последних атак на Одесчину ВС РФ применяли не только иранские БпЛА "Shahed", но и беспилотники, собранные в РФ. Но свежеизготовленные русские дроны уступают по качеству иранскому.

"Как наблюдают наши ребята, те, что российские, они немного недоделаны, потому что не так быстры, не так выносливы, не такие "взрывные". Вероятно, где-то подкрадывают и чего-то не докладывают или не хватает определенных деталей", — добавила военная.

Потери окупантов на юге

  • 3 танка;
  • 1 пушка;
  • 2 миномета;
  • 5 единиц автомобильной техники и 1 автомобиль с боекомплектом;
  • 2 комплекта антенных систем станции радиоэлектронной борьбы;
  • 2 разведывательных беспилотных летательных аппарата;
  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром";
  • пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт.

Напомним, Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз