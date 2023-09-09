Дефицит боеприпасов: ВСУ уничтожили артиллерию врага, из которой обстреливали правобережье Херсона
Силы обороны Украины продолжают истреблять врага и двигаться вперед на южном участке фронта. В настоящее время бойцам ВСУ удалось уничтожить артиллерийскую технику оккупантов, из которой они обстреливали правобережье. Так, интенсивность вражеских ударов существенно уменьшилась.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Общая обстановка характеризуется тем, что у врага несколько уменьшилось количество обстрелов. Это результат контрбатарейной борьбы наших подразделений. Выбивая их мощности с левого берега, мы уменьшаем мощность обстрелов правого", — сказала Гуменюк.
Недоделанные дроны
По словам спикера "Юга" во время последних атак на Одесчину ВС РФ применяли не только иранские БпЛА "Shahed", но и беспилотники, собранные в РФ. Но свежеизготовленные русские дроны уступают по качеству иранскому.
"Как наблюдают наши ребята, те, что российские, они немного недоделаны, потому что не так быстры, не так выносливы, не такие "взрывные". Вероятно, где-то подкрадывают и чего-то не докладывают или не хватает определенных деталей", — добавила военная.
Потери окупантов на юге
- 3 танка;
- 1 пушка;
- 2 миномета;
- 5 единиц автомобильной техники и 1 автомобиль с боекомплектом;
- 2 комплекта антенных систем станции радиоэлектронной борьбы;
- 2 разведывательных беспилотных летательных аппарата;
- 2 комплекса видеонаблюдения "Муром";
- пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт.
Напомним, Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.