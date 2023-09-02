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Окупантам примарилася атака на Кримський міст, — Гуменюк

2 вересня 2023 13:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Окупантам примарилася атака на Кримський міст
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вночі росіяни повідомили про те, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст. Проте Сили оборони цю ситуацію не підтверджують, а навпаки зазначають, що окупантам ця атака примарилася.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Те, що їм постійно щось мариться навколо Кримського мосту — це зрозуміло, бо діагноз точний, що ця конструкція зайва, і вони просто намагаються вгадати час, коли це стане очевидно абсолютно всім", — сказала військова. 

Кримський міст — військова ціль

За словами речниці "Півдня", росіяни використовували цю "уразливу артерію" для перекидання військ та техніки на окупований південь України. Проте після серії вдалих атак, від цієї ідеї довелося відмовитися. Наразі окупанти використовують логістичні сухопутні шляхи, до яких дістає артилерія ЗСУ.

"Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури, тому що підтягування резервів і поповнення запасів мало відбуватися саме через цей міст, але воно не працює", — додала Гуменюк. 

Нагадаємо, Сили оборони ведуть успішні наступальні дії та завдають точних ударів по противнику, який своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, в російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту та закликали атакувати українців у відповідь.

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