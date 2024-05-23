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Демченко попередив про ризики біля кордону з РФ на Сумщині

23 травня 2024 14:08
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Демченко попередив про ризики біля кордону з РФ на Сумщині
Андрій Демченко. Фото: Facebook
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Ситуація на кордоні України з Росією залишається напруженою. Окупанти можуть повторити в Сумській області те, що зробили в Харківській.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Телемарафону сьогодні, 23 травня.

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"На Сумщині ми бачимо продовження активності ворожих ДРГ на цьому напрямку, а також щоденні обстріли, які Росія наносить з різноманітного озброєння по прикордонню області. Загалом у ворога, як і раніше, на цьому напрямку зосереджені певні сили, але їх недостатньо для удару стратегічного рівня", — сказав Демченко.

Він підкреслив, що росіяни можуть спробувати повторити те, що спостерігається зараз на Харківщині, аби розтягнути наші сили, збільшивши лінію зіткнення. 

"Ми розуміємо цю загрозу і готові адекватно відповідати ворогу", — зазначив речник ДПСУ.

Напередодні в ефірі Ранок.LIVE Демченко заявляв, що росіяни наразі не мають необхідної кількості військ та техніки, щоб наступати на Сумську область. Також у них немає угрупувань, щоб виконувати на Сумщині стратегічні завдання.

Раніше прикордонники повідомляли, що протягом кількох днів на Сумську область можуть посилити наступ росіяни, щоб відволікти інші війська від атак на фронті. 

Нагадаємо, через нічні атаки 22 травня в декількох районах Сумської області була відключена електроенергія

кордон
прикордонники
Харківська область
Сумська область
окупанти
війна в Україні
Росія
ДПСУ

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