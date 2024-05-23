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Демченко предупредил о рисках у границы с РФ в Сумской области

23 мая 2024 14:08
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Демченко предупредил о рисках у границы с РФ в Сумской области
Андрей Демченко. Фото: Facebook
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Ситуация на границе Украины с Россией остается напряженной. Оккупанты могут повторить в Сумской области то, что сделали в Харьковской.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Телемарафона сегодня, 23 мая.

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"В Сумской области мы видим продолжение активности вражеских ДРГ на этом направлении, а также ежедневные обстрелы, которые Россия наносит с разнообразного вооружения по приграничной области. В целом у врага по-прежнему на этом направлении сосредоточены определенные силы, но их недостаточно для удара стратегического уровня", — сказал Демченко.

Он подчеркнул, что россияне могут попытаться повторить то, что наблюдается сейчас в Харьковской области, чтобы растянуть наши силы, увеличив линию столкновения.

"Мы понимаем эту угрозу и готовы адекватно отвечать врагу", — отметил спикер ГНСУ.

Накануне в эфире Ранок.LIVE Демченко заявлял, что у россиян пока нет необходимого количества войск и техники, чтобы наступать на Сумскую область. Также у них нет группировок, чтобы выполнять в Сумской области стратегические задачи.

Ранее пограничники сообщали, что в течение нескольких дней в Сумскую область могут усилить наступление россияне, чтобы отвлечь другие войска от атак на фронте.

Напомним, из-за ночных атак 22 мая в нескольких районах Сумской области была отключена электроэнергия.

граница
пограничники
Харьковская область
Сумская область
оккупанты
война в Украине
Россия
ГПСУ

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