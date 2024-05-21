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У ДПСУ попередили про можливість наступу росіян у Сумській області

21 травня 2024 14:13
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Степан Гафтко
редактор
У ДПСУ заявили, що росіяни можуть атакувати Сумщину
Українські захисники в сумській області. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Державній прикордонній службі України вважають, що найближчим часом росіяни можуть атакувати Сумську область. Робитимуть це вони для того, щоб відволікти українських захисників від інших ділянок фронту. 

Про це речник ДПСУ Андрій Демченко заявив в ефірі Радіо Свобода у вівторок, 21 травня.

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"Ніколи не можна виключати, і в тому числі, я це неодноразово зазначав, що ворог може у по Сумському напрямку зробити щось таке, як він робить зараз на Харківському напрямку, не дивлячись на те, що у нього немає достатніх сил," — повідомив речник ДПСУ.

За його словами, росіяни можуть виконувати такі маневри і спроби наступу, щоб розтягнути фронт та відволікти певні українські сили від захисту інших регіонів.

"Поки ми маємо такого сусіда, то ми повинні бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", —  підсумував Демченко. 

Нагадаємо, 15 травня голова Білопільської громади на Сумщині Юрій Зарко розповів про активний обстріл прикордонних територій та можливість російського наступун на регіон.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх 14 травня заявив, що із деяких населених пунктів на Сумщині вже проводилась евакуація

війна
ЗСУ
Суми
прикордонники
Сумська область
Росія
ДПСУ
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