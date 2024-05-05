День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ — у Генштабі нагадали про свято

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України відзначають у неділю, 5 травня. Свято запровадили відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ від 24.12.2022 року.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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"Враховуючи вагомий внесок фахівців цивільно-військового співробітництва ЗС України у зміцнення обороноздатності, важливість завдань, які підрозділи ЦВС вирішують у протистоянні агресору, 5 травня (щорічно) визначено Днем відзначення фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ пілотний проєкт із ЦВС було започатковано саме 5 травня 2014 року, а успішно реалізували його у червні того ж року. За результатами проведеної роботи сформовано першу в ЗС України структуру за стандартами НАТО, яка вже десять років успішно виконує поставлені завдання.

У Генштабі зазначили, що самі підрозділи ЦВС у ЗСУ забезпечують ситуаційну обізнаність командирів на місцях щодо стану цивільного середовища, організовують належну взаємодію з органами державної влади, лідерами громадських думок та об’єднань з метою створення сприятливих умов у цивільному середовищі, для досягнення військових цілей в районах виконання завдань за призначенням підрозділів ЗСУ та інших складових Сил оборони України.

До того ж під загальною координацією Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ здійснюється реалізація заходів Гуманітарного проєкту "НА ЩИТІ".

"В рамках зазначеної діяльності групи пошуку та евакуації ЗС України виконують завдання з пошуку зниклих безвісти, евакуації (транспортування) та репатріації тіл (останків) полеглих оборонців України. Зазначена діяльність здійснюється у взаємодії з експертними службами, правоохоронними органами та іншими підрозділами Сил безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 802 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли та спроби просунутися на фронті, а українські військові — успішно б'ють по противнику та стримують його.

Також 4 травня генерал Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, вперше за півтора місяця знову активно з'явився у соціальних мережах. У своєму дописі він поділився цікавою деталлю своєї повсякденної практики — вправами зі стрільби.