Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ — у Генштабі нагадали про свято arrow

День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ — у Генштабі нагадали про свято

5 травня 2024 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ — у Генштабі нагадали про свято
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України відзначають у неділю, 5 травня. Свято запровадили відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ від 24.12.2022 року.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

Читайте також:

День фахівців цивільно-військового співробітництва ЗСУ

"Враховуючи вагомий внесок фахівців цивільно-військового співробітництва ЗС України у зміцнення обороноздатності, важливість завдань, які підрозділи ЦВС вирішують у протистоянні агресору, 5 травня (щорічно) визначено Днем відзначення фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ пілотний проєкт із ЦВС було започатковано саме 5 травня 2014 року, а успішно реалізували його у червні того ж року. За результатами проведеної роботи сформовано першу в ЗС України структуру за стандартами НАТО, яка вже десять років успішно виконує поставлені завдання.

У Генштабі зазначили, що самі підрозділи ЦВС у ЗСУ забезпечують ситуаційну обізнаність командирів на місцях щодо стану цивільного середовища, організовують належну взаємодію з органами державної влади, лідерами громадських думок та об’єднань з метою створення сприятливих умов у цивільному середовищі, для досягнення військових цілей в районах виконання завдань за призначенням підрозділів ЗСУ та інших складових Сил оборони України.

До того ж під загальною координацією Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ здійснюється реалізація заходів Гуманітарного проєкту "НА ЩИТІ".

"В рамках зазначеної діяльності групи пошуку та евакуації ЗС України виконують завдання з пошуку зниклих безвісти, евакуації (транспортування) та репатріації тіл (останків) полеглих оборонців України. Зазначена діяльність здійснюється у взаємодії з експертними службами, правоохоронними органами та іншими підрозділами Сил безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, розпочалася 802 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли та спроби просунутися на фронті, а українські військові — успішно б'ють по противнику та стримують його.

Також 4 травня генерал Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, вперше за півтора місяця знову активно з'явився у соціальних мережах. У своєму дописі він поділився цікавою деталлю своєї повсякденної практики — вправами зі стрільби.

війна
ЗСУ
українці
Україна
Генштаб ЗСУ
указ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити