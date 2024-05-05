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ЗСУ знищили ворожі ЗРК та склад боєприпасів російських військ — ранкове зведення Генштабу

5 травня 2024 07:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили ворожі ЗРК та склад боєприпасів російських військ — ранкове зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 802 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують обстріли та спроби просунутися на фронті, а українські військові — успішно б'ють по противнику та стримують його.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 5 травня.

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Ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, а також здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атаки загарбників є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури. 

До того ж вночі окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударних дрони було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Війна Росії проти України — останні новини з фронту від Генштабу ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Харківської та Луганської областей.

На Лиманському напрямку відбито дев'ять атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Луганської та Донецької областей.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбито 20 атак в районах населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника в районах населених пунктів Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Війна Росії проти України — останні новини з фронту від Генштабу ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку загарбники п'ять разів атакували позиції українських захисників в районах Донецької та Запорізької областей.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив десять безуспішних атак на позиції ЗСУ.

Успішні удари України по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, трьох пунктах управління, трьох зенітно-ракетних комплексах та одному складу боєприпасів противника. До того ж силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Війна Росії проти України — останні новини з фронту від Генштабу ЗСУ
Зброя українського військового. Фото: Генштаб ЗСУ

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, одному району зосередження особового складу, одній радіолокаційній станції та ще по одному важливому об’єкту противника", — йдеться у зведенні.

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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо,  окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч на суботу, 4 травня. Ймовірно, це сталося після рішення України вивести війська з цього району у п'ятницю, 3 травня.

Також 4 травня українські військові збили російський штурмовий літак Су-25 у Донецькій області. Приблизна його вартість становить 11 мільйонів доларів. 

війна
ЗСУ
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Генштаб ЗСУ

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