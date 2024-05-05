День специалистов гражданско-военного сотрудничества ВСУ — в Генштабе напомнили о празднике

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

День специалистов гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины отмечают в воскресенье, 5 мая. Праздник был введен в соответствии с приказом Главнокомандующего ВСУ от 24.12.2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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День специалистов гражданско-военного сотрудничества ВСУ

"Учитывая весомый вклад специалистов гражданско-военного сотрудничества ВС Украины в укрепление обороноспособности, важность задач, которые подразделения ЦВС решают в противостоянии агрессору, 5 мая (ежегодно) определено Днем празднования специалистов гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В ВСУ пилотный проект по ГВС был начат именно 5 мая 2014 года, а успешно реализовали его в июне того же года. По результатам проведенной работы сформирована первая в ВС Украины структура по стандартам НАТО, которая уже десять лет успешно выполняет поставленные задачи.

В Генштабе отметили, что сами подразделения ГВС в ВСУ обеспечивают ситуационную осведомленность командиров на местах о состоянии гражданской среды, организуют надлежащее взаимодействие с органами государственной власти, лидерами общественных мнений и объединений с целью создания благоприятных условий в гражданской среде, для достижения военных целей в районах выполнения задач по назначению подразделений ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины.

К тому же под общей координацией Центрального управления ГВС Генштаба ВСУ осуществляется реализация мероприятий Гуманитарного проекта "НА ЩИТЕ".

"В рамках указанной деятельности группы поиска и эвакуации ВС Украины выполняют задачи по поиску пропавших без вести, эвакуации (транспортировки) и репатриации тел (останков) павших защитников Украины. Указанная деятельность осуществляется во взаимодействии с экспертными службами, правоохранительными органами и другими подразделениями Сил безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, начались 802 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают обстрелы и попытки продвинуться на фронте, а украинские военные — успешно бьют по противнику и сдерживают его.

Также 4 мая генерал Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий ВСУ, впервые за полтора месяца снова активно появился в социальных сетях. В своем сообщении он поделился интересной деталью своей повседневной практики — упражнениями по стрельбе.