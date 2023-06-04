День пам'яті: скільки загинуло українських дітей

Дівчинка тримає в руках ляльку. Фото: Getty Images

Внаслідок повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України, загинули 484 дитини. Це один із найстрашніших підрахунків, який може вести держава. 4 червня Україна вшановує пам'ять загиблих дітей внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення.

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"Тільки за офіційними даними правоохоронних органів України, на сьогодні 998 дітей отримали поранення, 389 зникли безвісти, 19 505 примусово депортовані на територію держави-агресора. Напевно, ці цифри не є остаточними й повними", — йдеться в повідомленні.

Росія постійно порушує принципи міжнародного права та стандарти, встановлені міжнародними документами, що дозволяє розглядати російську агресію в Україні як можливий акт геноциду проти українського народу.

"Національна рада зі свого боку готує звіт, який доказує співучасть російських пропагандистських ЗМІ у втіленні злочинної політики Російської Федерації з депортації українських дітей. Невдовзі регулятор оприлюднить його, аби надалі притягнути до відповідальності якомога ширше коло осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти дітей в Україні", — зазначили в відомстві.

Також у нацраді додали, що будуть з усіх сили намагатися притягнути до відповідальності кожного росіянина, що причетний до постраждалих українських дітей.

Нагадаємо, що унаслідок повномасштабного вторгнення на Миколаївщині загинули 18 дітей. Ці маленькі мешканці області стали жертвами травм, отриманих в результаті конфлікту. Також серце одного з дітей не витримало після почутих вибухів.