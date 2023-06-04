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День памяти: сколько погибло украинских детей

4 июня 2023 07:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
День памяти: сколько погибло украинских детей
Девочка держит в руках куклу. Фото: Getty Images
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, погибли 484 ребенка. Это один из самых страшных подсчетов, которые может вести государство. 4 июня Украина чтит память погибших детей в результате российской агрессии.

Об этом сообщает Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию.

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Дети, пострадавшие в результате агрессии России

"Только по официальным данным правоохранительных органов Украины, на сегодняшний день 998 детей получили ранения, 389 пропали без вести, 19 505 принудительно депортированы на территорию государства-агрессора. Наверное, эти цифры не являются окончательными и полными", — говорится в сообщении.

Россия постоянно нарушает принципы международного права и стандарты, установленные международными документами, позволяющими рассматривать российскую агрессию в Украине как возможный акт геноцида против украинского народа.

"Национальный совет со своей стороны готовит отчет, доказывающий соучастие российских пропагандистских СМИ в осуществлении преступной политики Российской Федерации по депортации украинских детей. Вскоре регулятор обнародует его, чтобы в дальнейшем привлечь к ответственности как можно шире круг лиц, причастных к совершению военных преступлений против детей в Украине", — отметили в ведомстве.

Также в нацсовете добавили, что будут изо всех сил пытаться привлечь к ответственности каждого россиянина, причастного к пострадавшим украинским детям.

Напомним, что в результате полномасштабного вторжения в Николаевской области погибли 18 детей. Эти маленькие жители области стали жертвами травм, полученных в результате конфликта. Также сердце одного из детей не выдержало после услышанных взрывов.

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