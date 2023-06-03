Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки дітей загинуло на Миколаївщині під час війни arrow

Стало відомо, скільки дітей загинуло на Миколаївщині під час війни

3 червня 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стало відомо, скільки дітей загинуло на Миколаївщині під час війни
Дитячі іграшки біля зруйнованого будинку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Унаслідок повномасштабного вторгнення на Миколаївщині загинули 18 дітей. Ці маленькі мешканці області стали жертвами травм, отриманих в результаті конфлікту. Також серце одного з дітей не витримало після почутих вибухів.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі.

Читайте також:
Олександр Трайтлі на брифінгу. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

"На жаль, від обстрілів ніде не сховаєшся, вся країна під загрозою. Всі відчувають ту небезпеку, яку несуть за собою обстріли зі сторони країни-агресора. Найгірше те, що гинуть невинні діти, які, на відміну від дорослих, вимагають певної підтримки, опіки та швидкої реакції на ці події", — сказав Олександр Трайтлі.

Діти, що постраждали на війні

За даними на 3 червня, внаслідок повномасштабного військового нападу Росії на Україну загальна кількість постраждалих дітей становить 1482. З цієї кількості 484 дитини загинули, тоді як 998 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав бурю обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

Також ми писали, що 2 червня, у населеному пункті Загорянівка Херсонській області діти підірвалися на невідомому предметі. Внаслідок інциденту вони отримали поранення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB