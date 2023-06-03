Стало відомо, скільки дітей загинуло на Миколаївщині під час війни
Унаслідок повномасштабного вторгнення на Миколаївщині загинули 18 дітей. Ці маленькі мешканці області стали жертвами травм, отриманих в результаті конфлікту. Також серце одного з дітей не витримало після почутих вибухів.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі.
"На жаль, від обстрілів ніде не сховаєшся, вся країна під загрозою. Всі відчувають ту небезпеку, яку несуть за собою обстріли зі сторони країни-агресора. Найгірше те, що гинуть невинні діти, які, на відміну від дорослих, вимагають певної підтримки, опіки та швидкої реакції на ці події", — сказав Олександр Трайтлі.
Діти, що постраждали на війні
За даними на 3 червня, внаслідок повномасштабного військового нападу Росії на Україну загальна кількість постраждалих дітей становить 1482. З цієї кількості 484 дитини загинули, тоді як 998 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав бурю обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.
Також ми писали, що 2 червня, у населеному пункті Загорянівка Херсонській області діти підірвалися на невідомому предметі. Внаслідок інциденту вони отримали поранення.