Стало відомо, скільки дітей загинуло на Миколаївщині під час війни

Дитячі іграшки біля зруйнованого будинку. Фото: google

Унаслідок повномасштабного вторгнення на Миколаївщині загинули 18 дітей. Ці маленькі мешканці області стали жертвами травм, отриманих в результаті конфлікту. Також серце одного з дітей не витримало після почутих вибухів.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі.

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Олександр Трайтлі на брифінгу. Фото: Миколаївська обласна державна адміністрація

"На жаль, від обстрілів ніде не сховаєшся, вся країна під загрозою. Всі відчувають ту небезпеку, яку несуть за собою обстріли зі сторони країни-агресора. Найгірше те, що гинуть невинні діти, які, на відміну від дорослих, вимагають певної підтримки, опіки та швидкої реакції на ці події", — сказав Олександр Трайтлі.

Діти, що постраждали на війні

За даними на 3 червня, внаслідок повномасштабного військового нападу Росії на Україну загальна кількість постраждалих дітей становить 1482. З цієї кількості 484 дитини загинули, тоді як 998 дітей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав бурю обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

Також ми писали, що 2 червня, у населеному пункті Загорянівка Херсонській області діти підірвалися на невідомому предметі. Внаслідок інциденту вони отримали поранення.