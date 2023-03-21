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Деокупація ЗАЕС: Зеленський розповів, як знайти дієвий механізм, щоб звільнити станцію

21 березня 2023 22:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський наполягає на пошуку механізмів задля звільнення Запорізької атомної станції від російських загарбників, оскільки наразі жодна міжнародна інституція не може розв'язати це питання.

Про це президент зазначив під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, повідомляє Укрінформ.

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"Сьогодні ми обговорювали питання, як нам знайти більш дієвий механізм щодо деокупації нашої атомної станції. Тому що той формат, у якому ми живемо, при всій повазі і вдячності до того, що пан Гроссі (гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі — Ред.) робить, щоб розв'язати цю ситуацію, поки що Запорізькій станції нічого не допомагає, жодна міжнародна інституція поки що це питання неспроможна вирішити. Тому ми повинні знаходити інші механізми", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час останньої масованої ракетної атаки по Україні 9 березня, окупанти знову поставили світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Згодом українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС. 

Після ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС. 

Також раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. У Генштабі застерігають, що все це може призвести до непередбачуваних наслідків.

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