Деокупация ЗАЭС: Зеленский рассказал, как найти действенный механизм, чтобы освободить станцию

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский настаивает на поиске механизмов для освобождения Запорожской атомной станции от российских захватчиков, поскольку ни один международный институт не может решить этот вопрос.

Об этом президент отметил во время совместной пресс-конференции с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой, сообщает Укринформ.

Ситуация в ЗАЭС

"Сегодня мы обсуждали вопрос, как нам найти более действенный механизм по деоккупации нашей атомной станции. Потому что тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин Гросси (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси — Ред.) делает, чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает, ни один международный институт пока этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы", — сказал Зеленский.

Напомним, во время последней массированной ракетной атаки по Украине 9 марта, оккупанты снова поставили мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.

Впоследствии украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС.

После ракетной атаки рф в связи с рисками, которые несет для Украины и мира российская оккупация электростанции, 49 государств и Евроатом обратились в Совет руководителей МАГАТЭ с заявлением, что россия должна покинуть Запорожскую АЭС.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что во временно захваченном россией городе Энергодар на Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. В Генштабе предостерегают, что все это может привести к непредсказуемым последствиям.