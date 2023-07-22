Депутат Держдуми Олександр Бородай потрапив під артобстріл ЗСУ

Депутат Держдуми Олександр Бородай. Фото: росЗМІ

Депутат російської Держдуми Олександр Бородай та його команда потрапили під артилерійський обстріл Збройних сил України. Це сталося на ділянці Бахмута.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відомо, що до авто депутата потрапив уламок танкового снаряда. Внаслідок обстрілу постраждав не лише Бородай, а і його команда. Попередньо депутат залишився неушкодженим, а двоє офіцерів із його бригади отримали поранення.

Варто зазначити, що у Держдумі відразу відреагували на поранення Бородая. Так, заступник голови Держдуми Петро Толстой висловив ідею нагородити Бородая орденом Мужності, відзначивши його довгі заслуги, відвагу та стійкість у захисті інтересів Росії, а також його роль у процесі визволення донбаських республік.

Депутат Держдуми Олександр Бородай. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що пропагандист "РИА Новини" Ростислав Журавльов загинув під час українських обстрілів на фронті. Крім того, поранення отримав фотокореспондент того ж видання Костянтин Михальчевський.