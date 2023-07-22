Депутат Держдуми Олександр Бородай потрапив під артобстріл ЗСУ
Депутат російської Держдуми Олександр Бородай та його команда потрапили під артилерійський обстріл Збройних сил України. Це сталося на ділянці Бахмута.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Обстріл машини депутата Держдуми
Відомо, що до авто депутата потрапив уламок танкового снаряда. Внаслідок обстрілу постраждав не лише Бородай, а і його команда. Попередньо депутат залишився неушкодженим, а двоє офіцерів із його бригади отримали поранення.
Варто зазначити, що у Держдумі відразу відреагували на поранення Бородая. Так, заступник голови Держдуми Петро Толстой висловив ідею нагородити Бородая орденом Мужності, відзначивши його довгі заслуги, відвагу та стійкість у захисті інтересів Росії, а також його роль у процесі визволення донбаських республік.
Нагадаємо, що пропагандист "РИА Новини" Ростислав Журавльов загинув під час українських обстрілів на фронті. Крім того, поранення отримав фотокореспондент того ж видання Костянтин Михальчевський.