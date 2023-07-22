В Запорожской области ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста
Пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб во время украинских обстрелов на фронте. Кроме того, ранение получил фотокорреспондент того же издания Константин Михальчевский.
Об этом сообщили российские СМИ.
Кто такой Ростислав Журавлев
Журавлев был военным корреспондентом российского пропагандистского агентства "РИА Новости".
Также он "входил в десятку ведущих военкоров России", поэтому ему уже успели присвоить орден Мужества.
Есть ли еще пострадавшие
Обстрел произошел у населенного пункта Пятихатки (Запорожская область), где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранение также получил журналист "Известий".
Напомним, ранее в Луганской области был ликвидирован командир оккупантов Денис Попов с позывным "Ташкент". Россияне говорят, что его убил удар дрона-камикадзе, когда комбат передвигался на авто.