В Запорожской области ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста

Российский пропагандист. Фото: Ростислав Журавлев

Пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб во время украинских обстрелов на фронте. Кроме того, ранение получил фотокорреспондент того же издания Константин Михальчевский.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Кто такой Ростислав Журавлев

Журавлев был военным корреспондентом российского пропагандистского агентства "РИА Новости".

Также он "входил в десятку ведущих военкоров России", поэтому ему уже успели присвоить орден Мужества.

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Есть ли еще пострадавшие

Обстрел произошел у населенного пункта Пятихатки (Запорожская область), где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранение также получил журналист "Известий".

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Луганской области был ликвидирован командир оккупантов Денис Попов с позывным "Ташкент". Россияне говорят, что его убил удар дрона-камикадзе, когда комбат передвигался на авто.