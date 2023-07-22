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В Запорожской области ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста

22 июля 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожской области ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста
Российский пропагандист. Фото: Ростислав Журавлев
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб во время украинских обстрелов на фронте. Кроме того, ранение получил фотокорреспондент того же издания Константин Михальчевский.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Кто такой Ростислав Журавлев

Журавлев был военным корреспондентом российского пропагандистского агентства "РИА Новости".

Также он "входил в десятку ведущих военкоров России", поэтому ему уже успели присвоить орден Мужества.

Скриншот сообщения

Есть ли еще пострадавшие

Обстрел произошел у населенного пункта Пятихатки (Запорожская область), где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранение также получил журналист "Известий".

Скриншот сообщения

Напомним, ранее в Луганской области был ликвидирован командир оккупантов Денис Попов с позывным "Ташкент". Россияне говорят, что его убил удар дрона-камикадзе, когда комбат передвигался на авто.

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