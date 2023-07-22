Депутат Госдумы Александр Бородай попал под артобстрел ВСУ

Депутат Госдумы Александр Бородай. Фото: росСМИ

Депутат российской Госдумы Александр Бородай и его команда попали под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины. Это произошло на Бахмутском участке.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Известно, что в авто депутата попал осколок танкового снаряда. В результате обстрела, пострадал не только Бородай, но и его команда. Предварительно депутат остался невредимым, а двое офицеров из его бригады получили ранения.

Стоит отметить, что в Госдуме сразу отреагировали на ранение Бородая. Так, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил идею наградить Бородая орденом Мужества, отметив его долгие заслуги, отвагу и стойкость в защите интересов России, а также его роль в процессе освобождения донбасских республик.

Депутат Госдумы Александр Бородай. Фото: росСМИ

Напомним, что пропагандист "РИА Новости" Ростислав Журавлев погиб во время украинских обстрелов на фронте. Кроме того, ранение получил фотокорреспондент того же издания Константин Михальчевский.