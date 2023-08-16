Росія обстрілює Україну українськими ракетами Х-555: пояснення

Ракети Х-555. Фото: mil.in.ua

Ракети, які Україна мала у 2000х роках, мали бути або знищені або передані іншій стороні відповідно до угоди про роззброєння зі США.

Тодішній уряд скористався другим варіантом і перадам їх Росії в якості газових боргів. Хоча таке рішення навряд відповідало питанню нацбезпеки країни.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Журналістка видання уточнила, чи буде держава проводити розслідування з питання, чому Україна передала Росії свої дальньобійні ракети, які держава-агресорка використовує проти нас у ракетних атаках.

"Сподіваюсь, що буде, але маємо розуміти контекст, за яким ці ракети передавалися. Загалом їх мали знищити, згідно угоди про роззброєння зі США. Американці тисли, щоби ми максимально відмовилися від зброї наступу, якою вважаються далекобійні ракети. Тому Україна мала їх або знищити, або передати", — уточнив Чернєв.

За його розумінням, тодішній уряд використав другий варіант. І тепер постає питання: чи можна було передавати озброєння сусіду, який, згідно з історичною пам'яттю, завжди був агресором. Навіть попри наші тодішні стосунки.

"Чи відповідало таке рішення нашим національним інтересам? Думаю, що ні. Особливо з точки зору безпеки. Друге питання — а чому за таку малу ціну були передані стратегічні бомбардувальники та ракети Х-555? Тому так, питань багато. Але більше ми таких помилок припускатися не будемо", — запевнив депутат.

Нагадаємо, за словами українського військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія застосовує таку кількість ракет Х-101/555, яка відповідає даним про їхнє виробництво, а саме до двох одиниць на добу.

