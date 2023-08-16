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Депутат объяснил, почему Украина отдала России свои дальнобойные ракеты

16 августа 2023 23:03
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Россия обстреливает Украину украинскими ракетами Х-555: объяснение
Ракеты Х-555. Фото: mil.in.ua
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Ракеты, которые Украина имела в 2000-х годах, должны были быть уничтожены или переданы другой стороне в соответствии с соглашением о разоружении со США.

Тогдашнее правительство воспользовалось вторым вариантом и передало их России в качестве газовых долгов. Хотя такое решение вряд ли отвечало вопросу нацбезопасности страны.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

Журналистка издания уточнила, будет ли государство проводить расследование по вопросу, почему Украина передала России свои дальнобойные ракеты, используемые государством-агрессором против нас в ракетных атаках.

"Надеюсь, что будет, но мы должны понимать контекст, по которому эти ракеты передавались. Мы должны были их уничтожить, согласно соглашению о разоружении со США. Американцы давили, чтобы мы максимально отказались от оружия наступления, которым считаются дальнобойные ракеты. Поэтому Украина должна была их или уничтожить или передать", — уточнил Чернев.

По его пониманию, тогдашнее правительство использовало второй вариант. И теперь возникает вопрос: можно ли было передавать вооружение соседу, который, согласно исторической памяти, всегда был агрессором. Даже, несмотря на наши тогдашние отношения.

"Соответствовало ли такое решение нашим национальным интересам? Думаю, что нет. Особенно с точки зрения безопасности. Второй вопрос — а почему за столь низкую цену были переданы стратегические бомбардировщики и ракеты Х-555? Поэтому да, вопросов много. Но больше мы таких ошибок допускать не будем", — заверил депутат.

Напомним, по словам украинского военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия применяет такое количество ракет Х-101/555, которое соответствует данным об их производстве, а именно к двум единицам в сутки.

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