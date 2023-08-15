Ракетні атаки РФ: експерт звернув увагу на закономірність

Наслідки ракетної атаки у Львові. Фото: Андрій Садовий

Окупанти в ніч на 15 серпня нанесли черговий ракетний удар по Україні. Росія застосовує таку кількість ракет Х-101/555, яка відповідає даним про їхнє виробництво, а саме до двох одиниць на добу.

Про це написав український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Черговий ракетний удар по Україні. Луцьк, Львів, Сміла, Дніпро. Були запущені і були збиті: 4/0- Х-22, 4/0- КРМ "Калібр", 20/16- Х-101/555. Відмінні моменти — з 6 серпня перше застосування Х-101/555, для чого було піднято 11 літаків Ту-95МС, хоча, по ідеї, вистачило б і 3", — зазначив журналіст.

За його словами, хронологія пусків ракет Х-101/555 протягом останніх двох місяців є такою:

26 червня,

26 липня,

6 серпня,

15 серпня.

"При цьому під час кожного з цих пусків застосовується кількість ракет, що відповідає даним про їхнє виробництво, до 2 ракет на добу. Один раз — це випадковість. Два рази — це збіг. Три рази — це закономірність. Чотири рази... Можливо, щодо Х-101/555 і справді настав той момент, коли що виробляють, те і застосовують. Хоча, це не скасовує того факту, що трохи, але вони збільшили виробництво", — пояснив Коваленко.

Він зауважив, що пуски ракет з Чорного моря КРМБ "Калібр" здійснювалися з фрегата. Його ударний потенціал — 8 ракет.

"Недовантажили чи зекономили? І навіщо, якщо згідно з бойовим завданням достатньо було 4 ракети, ризикували фрегатом у відкритому морі, а не застосували ДЕПЛ?" — наголосив аналітик.

Удари не впливають на бойові дії

Російські військові продовжують наносити удари по тилових містах України, які не впливають на ситуацію в зоні бойових дій.

"Загалом удари по настільки тиловій зоні України, Луцьку і Львову, Смілі, а Дніпро складно назвати тиловим містом, але не мали будь-якого впливу на ситуацію в зоні бойових дій. Хоча, саме події в зоні БД зараз найбільше нервують росіян, від того й конвульсії", — додав Коваленко.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, російські війська жорстоко атакували Україну в ніч проти 15 серпня. В Офісі Президента України сказали, що регулярні обстріли з боку РФ є доказом нелюдської сутності окупантів.