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Депутат розповів подробиці про українські морські дрони, які атакують РФ

22 серпня 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Морські дрони: депутат розповів про українські розробки
Морські дрони. Фото: mezha.media
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Українські морські дрони-камікадзе, якими Україна атакує російські військові об'єкти у Чорному морі, є повністю українською розробкою. Вони стають ефективною зброєю на морі, за якою спостерігають не лише росіяни, а й інші морські держави.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
 

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За його словами, Україна розробляє все більш ефективну зброю на воді, під водою, на суходолі. Маємо можливість використовувати її на полі бою.

"Морські дрони — це українська розробка. Наприклад, фрегат (тип військового корабля. — Ред.) коштує сотні мільйонів доларів, але його може потопити дрон за декількасот тисяч доларів. Думаю, через це переглядатимуть і морські доктрини", — припустив Чернєв.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва.

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