Морські дрони: депутат розповів про українські розробки

Депутат розповів подробиці про українські морські дрони, які атакують РФ
Українські морські дрони-камікадзе, якими Україна атакує російські військові об'єкти у Чорному морі, є повністю українською розробкою. Вони стають ефективною зброєю на морі, за якою спостерігають не лише росіяни, а й інші морські держави.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
За його словами, Україна розробляє все більш ефективну зброю на воді, під водою, на суходолі. Маємо можливість використовувати її на полі бою.
"Морські дрони — це українська розробка. Наприклад, фрегат (тип військового корабля. — Ред.) коштує сотні мільйонів доларів, але його може потопити дрон за декількасот тисяч доларів. Думаю, через це переглядатимуть і морські доктрини", — припустив Чернєв.
Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва.