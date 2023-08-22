Морские дроны: депутат рассказал об украинских разработках

Морские дроны. Фото: mezha.media

Украинские морские дроны-камикадзе, которыми Украина атакует российские военные объекты в Черном море, — полностью украинская разработка. Они становятся эффективным оружием на море, за которым наблюдают не только россияне, но и другие морские государства.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

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По его словам, Украина разрабатывает все более эффективное оружие на воде, под водой, на суше. Есть возможность использовать его на поле боя.

"Морские дроны — это украинская разработка. Например, фрегат (тип военного корабля. — Ред.) стоит сотни миллионов долларов, но его может потопить дрон за несколько тысяч долларов. Думаю, из-за этого будут пересматриваться и морские доктрины", — предположил Чернев.

Напомним, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было допущено к эксплуатации 32 образца беспилотных авиационных комплексов отечественного производства.