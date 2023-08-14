Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Резніков розповів, скільки українських БпЛА допущено в експлуатацію з початку вторгнення РФ arrow

Резніков розповів, скільки українських БпЛА допущено в експлуатацію з початку вторгнення РФ

14 серпня 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Резніков розповів, скільки українських БпЛА допущено в експлуатацію з початку вторгнення РФ
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було допущено до експлуатації 32 зразки безпілотних авіаційних комплексів вітчизняного виробництва.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков для Liga.net.

Читайте також:

Українські безпілотники

Резніков розповів, що йдеться про розвідувальні, ударні безпілотники, дрони-камікадзе, а також баражувальні боєприпаси. За його словами, офіційно створена окрема категорія — боєприпаси для БпЛА. Це дозволяє їхнє виробництво та закупівлю.

Міністр оборони повідомив, що наразі вже десять моделей FPV-дронів офіційно в експлуатації українських військових. Більшість з них збирають в Україні, однак з іноземних складових.

"Наступний виклик — виробляти основні компоненти в Україні, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин", — зазначив він.

Резніков розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ було взято на озброєння та допущено до експлуатації понад 200 зразків різного озброєння та військової техніки. Українські військові тестують їх на полі бою. 

"Сьогодні вже понад 40 млрд гривень держава витрачає на БпЛА. З них — половину через Міноборони. Зауважу: Міноборони купує БпЛА напряму у виробників. Без підрядників, субпідрядників тощо", — додав міністр оборони.

Нагадаємо, у війні з Росією Україна все частіше використовує безпілотники. Зараз в країні почали виготовляти унікальні бойові FPV-дрони, які здатні наводити на ціль в автоматичному режимі.

Також ми писали, що за півтора року війни українська промисловість відкрила нові горизонти у виробництві військової техніки. Головним же продуктом стали безпілотні літальні апарати, яких на ринку і фронті з'явилося таке розмаїття, що варто говорити про серйозні дронові перспективи України. Черговим зразком цієї техніки став БпЛА SpyGun.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

Війна і корупція: що станеться, якщо не відновити публічне декларування доходів чиновників

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз