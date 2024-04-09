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Депутат Запорізької облради повідомив невтішні новини про ситуацію у Роботиному

9 квітня 2024 22:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Депутат Запорізької облради повідомив невтішні новини про ситуацію у Роботине
Село Роботине після окупації. Архівне фото: 118-та окрема механізована бригада
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У селі Роботине, що у Запорізькій області, знову відбуваються напружені бої, оскільки російські війська намагаються повторно захопити цей населений пункт. Населений пункт вже перебував під окупацією росіян — у серпні 2023-го ЗСУ його звільнили.

Про це на каналі "Еспресо" розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

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За словами депутата, ситуація в Роботиному стала критичною, оскільки ворожі війська вже прорвалися всередину села. Росіяни використовують тактику поетапного просування, застосовуючи артилерію та малі групи бійців.

"З боку Вербового також лінія розмежування трохи змістилася в наш бік. Ворог потроху відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ", — пояснив Лишенко.

Депутат зазначив, що російські війська спочатку використовують КАБи (керовані авіаційні бомби), щоб знищити опорні пункти та точки оборони ЗСУ. Після цього відбувається артпідготовка для підтримки наступальних дій військових на землі.

Нагадаємо, що українські військові ведуть активні бої з російськими військами на сході України. Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою. 

Також ми писали про те, що у Чехії наполягають, аби НАТО і ЄС обговорили стратегію закінчення війни в Україні та мали чіткий план дій. 

російські війська
ЗСУ
Запорізька область
військові
війна в Україні

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