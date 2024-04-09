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Депутат Запорожского облсовета сообщил неутешительные новости о ситуации в Работино

9 апреля 2024 22:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Депутат Запорожского облсовета сообщил неутешительные новости о ситуации в Роботине
Село Работино после оккупации. Архивное фото: 118-я отдельная механизированная бригада
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В селе Работино Запорожской области снова проходят напряженные бои, поскольку российские войска пытаются повторно захватить этот населенный пункт. Населенный пункт уже находился под оккупацией россиян — в августе 2023 года ВСУ его освободили.

Об этом на канале "Эспрессо" рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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По словам депутата, ситуация в Работино стала критической, поскольку вражеские войска уже прорвались внутрь села. Россияне используют тактику поэтапного продвижения, используя артиллерию и малые группы бойцов.

"Со стороны Вербового также линия разграничения немного сместилась в нашу сторону. Враг понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время контрнаступления ВСУ", — пояснил Лышенко.

Депутат отметил, что российские войска изначально используют КАБы (управляемые авиационные бомбы), чтобы уничтожить опорные пункты и точки обороны ВСУ. После этого проходит артподготовка для поддержки наступательных действий военных на земле.

Напомним, украинские военные ведут активные бои с российскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

Также мы писали о том, что в Чехии настаивают, чтобы НАТО и ЕС обсудили стратегию окончания войны в Украине и имели четкий план действий.

российские войска
ВСУ
Запорожская область
военные
война в Украине

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