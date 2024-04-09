Депутат Запорожского облсовета сообщил неутешительные новости о ситуации в Роботине

Село Работино после оккупации. Архивное фото: 118-я отдельная механизированная бригада

В селе Работино Запорожской области снова проходят напряженные бои, поскольку российские войска пытаются повторно захватить этот населенный пункт. Населенный пункт уже находился под оккупацией россиян — в августе 2023 года ВСУ его освободили.

Об этом на канале "Эспрессо" рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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По словам депутата, ситуация в Работино стала критической, поскольку вражеские войска уже прорвались внутрь села. Россияне используют тактику поэтапного продвижения, используя артиллерию и малые группы бойцов.

"Со стороны Вербового также линия разграничения немного сместилась в нашу сторону. Враг понемногу оттесняет и отвоевывает то, что удалось выбить во время контрнаступления ВСУ", — пояснил Лышенко.

Депутат отметил, что российские войска изначально используют КАБы (управляемые авиационные бомбы), чтобы уничтожить опорные пункты и точки обороны ВСУ. После этого проходит артподготовка для поддержки наступательных действий военных на земле.

Напомним, украинские военные ведут активные бои с российскими войсками на востоке Украины. В ближайшие месяцы ситуация на фронте будет непростой.

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