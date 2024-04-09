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У ГУР спрогнозували ситуацію на фронті на найближчі місяці

9 квітня 2024 21:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У ГУР спрогнозували ситуацію на фронті на найближчі місяці
Українські військові. Ілюстративне фото: Сили оборони півдня України / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Українські військові ведуть активні бої з російськими військами на сході України. Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив під час телемарафону "Єдині новини".

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Ситуація на фронті 

Юсов підкреслив, що по всій лінії фронту відбуваються активні військові дії, але особливо напружена ситуація склалася на українському сході — у Донецькій та Луганській областях. Він зазначив, що російські війська намагаються провести активні наступальні операції у цих районах.

"Так, найближчі місяці будуть непростими. Ми спостерігаємо наочно, як наші оборонці стримують чергові атаки, зокрема на сході, від російських окупантів. Ситуація в районі Часового Яру та інших українських позицій залишається напруженою", — заявив Юсов.

Нагадаємо, що нещодавно Жорін назвав найважливішу задачу українських підрозділів на фронті. За його словами, головна ціль Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога.

Також ми писали, що у Чехії наполягають, аби НАТО і ЄС обговорили стратегію закінчення війни в Україні та мали чіткий план дій. 

російські війська
військові
війна в Україні
ГУР
фронт

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