У ГУР спрогнозували ситуацію на фронті на найближчі місяці

Українські військові. Ілюстративне фото: Сили оборони півдня України / Telegram

Українські військові ведуть активні бої з російськими військами на сході України. Найближчими місяцями ситуація на фронті буде непростою.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив під час телемарафону "Єдині новини".

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Ситуація на фронті

Юсов підкреслив, що по всій лінії фронту відбуваються активні військові дії, але особливо напружена ситуація склалася на українському сході — у Донецькій та Луганській областях. Він зазначив, що російські війська намагаються провести активні наступальні операції у цих районах.

"Так, найближчі місяці будуть непростими. Ми спостерігаємо наочно, як наші оборонці стримують чергові атаки, зокрема на сході, від російських окупантів. Ситуація в районі Часового Яру та інших українських позицій залишається напруженою", — заявив Юсов.

Нагадаємо, що нещодавно Жорін назвав найважливішу задачу українських підрозділів на фронті. За його словами, головна ціль Сил оборони — знищувати в якомога більшій кількості особовий склад ворога.

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