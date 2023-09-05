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Димова завіса не врятує, на Кримській міст чекає новий удар, — експерт

5 вересня 2023 22:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Димова завіса не врятує, на Кримській міст чекає новий удар, — експерт
Кримський міст. Фото: Ми Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Зараз українські спецслужби промацують російську оборону і шукає механізми для нанесення третього удару по Кримському мосту. Завдання цього удару є лише питанням часу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.  

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Третій удар по Кримському мосту

"Ми можемо безпілотниками діставати до будь-якої точки Криму, навіть знищувати деякі об’єкти в Криму. Але йдеться не про масштабні об’єкти типу Кримського мосту. Безпілотник не знищить його, навіть ціла хвиля безпілотників. Нанесуть йому деякі пошкодження, але не знищать. Кримський міст можна знищити боєприпасом вагою від 0,5 до 1 тонни, не менше", — говорить експерт. 

Експерт звернув також увагу, що наразі в України нема засобів, які могли б остаточно вивести з ладу Кримський міст. Він наголосив, що має на увазі крилаті та балістичні ракети.

За його словами, безекіпажні катери будуть намагатися пробитися, але росіяни зараз створили певну систему оборони — бонові загородження, заякорені судна чи кораблі. Таким чином вони прикрили міст.

Димова завіса не допоможе

"Димова завіса навряд чи вбереже від удару, оскільки на кінцевому етапі в основному працюють ракети з інфрачервоними головками самонаведення чи радіолокаційними. Але димова завіса може прикрити точку удару для відкорегування повторного удару", — пояснив Світан. 

"Я думаю, що спецслужби креативно підійдуть до третього удару по Кримському мосту", — резюмував експерт. 

Раніше ми розповідали, останні атаки Збройних сил України не були націлені на Керченський міст. Запущена ракета збилася зі шляху через запуск чотирьох протиповітряних ракет російською стороною.

Нагадаємо, також ми повідомляли, що 22 серпня у Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом зупинили.

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