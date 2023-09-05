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Дымовая завеса не спасет, Крымский мост ждет новый удар, — эксперт

5 сентября 2023 22:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дымовая завеса не спасет, Крымский мост ждет новый удар, — эксперт
Крымский мост. Фото: Мы Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сейчас украинские спецслужбы прощупывают российскую оборону и ищет механизмы для нанесения третьего удара по Крымскому мосту. Нанесение этого удара является лишь вопросом времени.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Третий удар по Крымскому мосту

"Мы можем беспилотниками доставать до любой точки Крыма, даже уничтожать некоторые объекты в Крыму. Но речь не о масштабных объектах типа Крымского моста. Беспилотник не уничтожит его, даже целая волна беспилотников. Нанесут ему некоторые повреждения, но не уничтожат. Крымский мост можно уничтожить боеприпасом весом от 0,5 до 1 тонны, не меньше", — говорит эксперт.

Эксперт обратил также внимание, что сейчас у Украины нет средств, которые могли бы окончательно вывести из строя Крымский мост. Он отметил, что подразумевает крылатые и баллистические ракеты.

По его словам, безэкипажные катера будут пытаться пробиться, но россияне сейчас создали определенную систему обороны — боновые заграждения, заякоренные суда или корабли. Таким образом, они прикрыли мост.

Дымовая завеса не поможет

"Дымовый занавес вряд ли убережет от удара, поскольку на конечном этапе в основном работают ракеты с инфракрасными головками самонаведения или радиолокационными. Но дымовой занавес может прикрыть точку удара для откорректирования повторного удара", — пояснил Свитан.

"Я думаю, что спецслужбы креативно подойдут к третьему удару по Крымскому мосту", — резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, последние атаки Вооруженных сил Украины не были нацелены на Керченский мост. Запущенная ракета сбилась с пути из-за запуска четырех противовоздушных ракет российской стороной.

Напомним, также мы сообщали, что 22 августа в Крыму раздались взрывы. После этого движение по Керченскому мосту остановили.

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