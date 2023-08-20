Динаміка ударів БпЛА: ЗСУ збивають 90% дронів

Бійці ЗСУ збивають ворохі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

За три тижні серпня українські захисники ліквідували 121 ворожий БпЛА зі 128, таким чином ефективність протидії російським дронам сягнула 90%.

Про це заявляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Ооглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підбив підсумки динаміки нальотів російських безпілотників у період з 1 по 19 серпня.

"Згідно з офіційною інформацією, за 2/3 серпня по Україні було запущено 128 Shahed-136, збито 121. Тобто, ефективність протидії Shahed-136 перевищила за цей період серпня 90%", — зауважує Коваленко.

Ці цифри Коваленко порівняв із даними за травень, червень і липень поточного року. Найбільший показник був зафіксований у травні: 377 збитих БПЛА з 413.

у червні збили 166 зі 197,

у липні 205 із 246 дронів.

Дані керівництва ЗСУ свідчать, що серпневі нальоти кількісно не відрізняються від нальотів за попередні 3 місяці. Оглядач вважає, що серійного виробництва Shahed-136 на території РФ нема, хоча є штучне складання безпілотників.

Нагадаємо, протягом доби 19 серпня ворог завдав 5х ракетних та 44х авіаційних ударів, 17х MLRS-атак по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбили та поранили мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість БПЛА, якими атакували 19 серпня, — 17 одиниць, при цьому силами ППО було знищено 15 дронів.