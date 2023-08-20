Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Динаміка ударів БпЛА: ЗСУ збивають 90% дронів arrow

Динаміка ударів БпЛА: ЗСУ збивають 90% дронів

20 серпня 2023 03:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Динаміка ударів БпЛА: ЗСУ збивають 90% дронів
Бійці ЗСУ збивають ворохі дрони. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За три тижні серпня українські захисники ліквідували 121 ворожий БпЛА зі 128, таким чином ефективність протидії російським дронам сягнула 90%.

Про це заявляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Читайте також:

Як ЗСУ протидіє російським дронам

Ооглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко підбив підсумки динаміки нальотів російських безпілотників у період з 1 по 19 серпня. 

"Згідно з офіційною інформацією, за 2/3 серпня по Україні було запущено 128 Shahed-136, збито 121. Тобто, ефективність протидії Shahed-136 перевищила за цей період серпня 90%", — зауважує Коваленко.

Ці цифри Коваленко порівняв із даними за травень, червень і липень поточного року. Найбільший показник був зафіксований у травні: 377 збитих БПЛА з 413.

  • у червні збили 166 зі 197,
  • у липні 205 із 246 дронів.

Дані керівництва ЗСУ свідчать, що серпневі нальоти кількісно не відрізняються від нальотів за попередні 3 місяці. Оглядач вважає, що серійного виробництва Shahed-136 на території РФ нема, хоча є штучне складання безпілотників.

Нагадаємо, протягом доби 19 серпня ворог завдав 5х ракетних та 44х авіаційних ударів, 17х MLRS-атак по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські терористичні атаки вбили та поранили мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість БПЛА, якими атакували 19 серпня, — 17 одиниць, при цьому силами ППО було знищено 15 дронів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз