На деяких ділянках фронту окупанти мають перевагу у чисельності БпЛА, — військовий
На певних напрямках Донеччини у росіян більше дронів, ніж у Сил Оборони України. Особливо це стосується дронів "Орлан".
Про це розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.
Загарбники мають перевагу у кількості БпЛА
""У них достатньо велика кількість "Орланів", у них достатньо велика кількість камікадзе і вони працюють разом, в них це системно працює. У нас також, але питання масштабів", — розповів військовий.
Нагадаємо, що в суботу, 19 серпня, в Росії заявили, що нібито Збройні сили України вдарили по військовому летовищу в Новгородській області. Атака була із застосуванням безпілотника.
Також ми повідомляли, що для українських військових відправляють на фронт понад 270 ударних дронів Vampire. Бійці ЗСУ отримають їх від "Армії дронів".