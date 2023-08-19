На деяких ділянках фронту окупанти мають перевагу у чисельності БпЛА, — військовий

Російський військовий запускає дрон "Орлан". Фото: росЗМІ

На певних напрямках Донеччини у росіян більше дронів, ніж у Сил Оборони України. Особливо це стосується дронів "Орлан".

Про це розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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""У них достатньо велика кількість "Орланів", у них достатньо велика кількість камікадзе і вони працюють разом, в них це системно працює. У нас також, але питання масштабів", — розповів військовий.

Нагадаємо, що в суботу, 19 серпня, в Росії заявили, що нібито Збройні сили України вдарили по військовому летовищу в Новгородській області. Атака була із застосуванням безпілотника.

Також ми повідомляли, що для українських військових відправляють на фронт понад 270 ударних дронів Vampire. Бійці ЗСУ отримають їх від "Армії дронів".