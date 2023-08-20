Динамика ударов БпЛА: ВСУ сбивают 90% дронов

Бойцы ВСУ сбивают ворохие дроны. Фото: Генштаб ВСУ

За три недели августа украинские защитники ликвидировали 121 вражеский БпЛА из 128. Таким образом эффективность противодействия российским дронам достигла 90%.

Об этом заявляет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подвел итоги динамики налетов российских беспилотников в период с 1 по 19 августа.

"Согласно официальной информации, за 2/3 августа по Украине было запущено 128 Shahed-136, сбито 121. То есть эффективность противодействия Shahed-136 превысила за этот период августа 90%", — отмечает Коваленко.

Эти цифры Коваленко сравнил с данными за май, июнь и июль текущего года. Наибольший показатель был зафиксирован в мае: 377 избитых БпЛА из 413.

в июне сбили 166 из 197,

в июле 205 из 246 дронов.

Данные руководства ВСУ свидетельствуют о том, что августовские налеты количественно не отличаются от налетов за предыдущие 3 месяца. Обозреватель считает, что серийного производства Shahed-136 на территории РФ нет, хотя есть искусственная сборка беспилотников.

Напомним, в течение суток 19 августа враг нанес 5х ракетных и 44х авиационных ударов, 17х MLRS-атак по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. К сожалению, российские террористические атаки убили и ранили мирных жителей. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Согласно данным Генштаба ВСУ, общее количество БпЛА, которыми атаковали 19 августа, — 17 единиц, при этом силами ПВО было уничтожено 15 дронов.