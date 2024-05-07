Директор "Повернись живим" закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації

Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Facebook/Тарас Чмут

Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації. Він також розповів, про нюанси рекрутингу.

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю ТСН.

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Чмут про ротації та рекрутинг

"Нам потрібна ротація людей на полі бою, нам потрібно компенсувати втрати... Ті люди, які випадають через здоров'я, за сімейними обставинами, травмуються, і так далі. Їх теж треба кимось міняти. І ну не може бути таке, що одні воюють 10 років, а інші не воюють 10 років", — підкреслив директор "Повернись живим".

Чмут зазначив, що Україна продовжуватиме мобілізацію, а зниження мобілізаційного віку до 25 років є тільки початком. Він також заявив, що цифра у 31 тисячу загиблих військовослужбовців, оголошена Зеленським, є достовірною. Є безповоротні, є зниклі безвісти, є санітарні. Деякі з поранених можуть повернутися на лінію фронту, інші - до армії, але не на передову.

"Мені шкода, що ми до нього (рекрутингу - ред.) пізно прийшли, це працює. В мене є друзі, знайомі, які таким чином доєдналися до армії. Є певний рівень страху, чому люди не хочуть іти. І якраз рекрутинг — це можливість знівелювати частину цього страху. Але я боюсь, що якщо ми почнемо обіцяти людям одні умови служби, а в реальності вийдуть інші, то довіра до держави буде вчергове підірвана", — додав очільник благодійного фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, Чмут не виключає того, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця 2024 року.

Також очільник благодійного фонду "Повернись живим" розповів про контрнаступ Збройних сил України у 2023 році. За його словами, на це витратили 2 млрд гривень.