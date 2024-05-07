Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Директор "Повернись живим" закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації arrow

Директор "Повернись живим" закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації

7 травня 2024 17:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Директор "Повернись живим" закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації
Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Facebook/Тарас Чмут
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут закликав компенсувати втрати в ЗСУ та провести ротації. Він також розповів, про нюанси рекрутингу.

Про це Тарас Чмут сказав в інтерв'ю ТСН.

Читайте також:

Чмут про ротації та рекрутинг

"Нам потрібна ротація людей на полі бою, нам потрібно компенсувати втрати... Ті люди, які випадають через здоров'я, за сімейними обставинами, травмуються, і так далі. Їх теж треба кимось міняти. І ну не може бути таке, що одні воюють 10 років, а інші не воюють 10 років", — підкреслив директор "Повернись живим".

Чмут зазначив, що Україна продовжуватиме мобілізацію, а зниження мобілізаційного віку до 25 років є тільки початком. Він також заявив, що цифра у 31 тисячу загиблих військовослужбовців, оголошена Зеленським, є достовірною. Є безповоротні, є зниклі безвісти, є санітарні. Деякі з поранених можуть повернутися на лінію фронту, інші - до армії, але не на передову. 

"Мені шкода, що ми до нього (рекрутингу - ред.) пізно прийшли, це працює. В мене є друзі, знайомі, які таким чином доєдналися до армії. Є певний рівень страху, чому люди не хочуть іти. І якраз рекрутинг — це можливість знівелювати частину цього страху. Але я боюсь, що якщо ми почнемо обіцяти людям одні умови служби, а в реальності вийдуть інші, то довіра до держави буде вчергове підірвана", — додав очільник благодійного фонду "Повернись живим".

Нагадаємо, Чмут не виключає того, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця 2024 року. 

Також очільник благодійного фонду "Повернись живим" розповів про контрнаступ Збройних сил України у 2023 році. За його словами, на це витратили 2 млрд гривень.

війна
ЗСУ
українці
Україна
військові
волонтери
війна в Україні
Рекрутинг
Тарас Чмут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень