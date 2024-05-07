Директор "Вернись живым" призвал компенсировать потери в ВСУ и провести ротации

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: Facebook/Тарас Чмут

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут призвал компенсировать потери в ВСУ и провести ротации. Он также рассказал о нюансах рекрутинга.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью ТСН.

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Чмут о ротациях и рекрутинге

"Нам нужна ротация людей на поле боя, нам нужно компенсировать потери... Те люди, которые выпадают из-за здоровья, по семейным обстоятельствам, травмируются, и так далее. Их тоже нужно кем-то менять. И ну не может быть такое, что одни воюют 10 лет, а другие не воюют 10 лет", — подчеркнул директор "Вернись живым".

Чмут отметил, что Украина будет продолжать мобилизацию, а снижение мобилизационного возраста до 25 лет только начало. Он также заявил, что цифра в 31 тысячу погибших военнослужащих, объявленная Зеленским, достоверна. Есть безвозвратные, есть пропавшие без вести, есть санитарные. Некоторые из раненых могут вернуться на линию фронта, другие – в армию, но не на передовую.

"Мне жаль, что мы к нему (рекрутинг — Ред.) поздно пришли, это работает. У меня есть друзья, знакомые, которые таким образом присоединились к армии. Есть определенный уровень страха, почему люди не хотят идти. И как раз рекрутинг — это возможность нивелировать часть этого страха. Но я боюсь, что если мы начнем обещать людям одни условия службы, а в реальности получатся другие, то доверие к государству будет в очередной раз подорвано", — добавил глава благотворительного фонда "Вернись живым".

Напомним, Чмут не исключает того, что война в Украине может закончиться уже к концу 2024 года.

Также глава благотворительного фонда "Вернись живым" рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. По его словам, на это потратили 2 млрд. гривен.