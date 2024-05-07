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Чмут розповів, чи завершиться війна в Україні до кінця 2024 року

7 травня 2024 09:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чмут розповів, чи завершиться війна в Україні до кінця 2024 року
Тарас Чмут. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Військовий аналітик Тарас Чмут не виключає того, що війна в Україні може закінчитися вже до кінця 2024 року. На думку експерта, військова допомога Сполучених Штатів у розмірі 61 мільярд доларів дозволить нашій державі воювати до наступного року. 

Про це Чмут сказав у інтерв'ю для ТСН. 

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Коли закінчиться війна 

"Все може бути. Ми живемо у світі, де можливо будь-що. Після 24 лютого 2022 року всі мають сприймати світ як такий, у якому можливо все", — сказав Чмут, коментуючи можливість закінчення війни у 2024-му. 

Коментуючи надання військової допомоги США він заявив, що це дозволить Україні воювати ще принаймні рік. 

"Це дасть змогу країні боротися ще цей рік точно", — сказав Чмут. 

Нагадаємо, раніше свій прогноз щодо закінчення війни в Україні озвучив начальник ГУР Кирило Буданов. Перед цим стало відомо, що Росія може почати великий наступ вже у червні цього року. 

війна
ЗСУ
українці
Україна
війна в Україні
Тарас Чмут

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