Директор ЦРУ заявив, що без допомоги США Україна програє війну до кінця року

Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс заявив, що Україна може програти війну з Росією до кінця року. Це станеться, якщо Вашингтон не відправить Україні більше допомоги.

Про це він заявив під час виступу у Центрі Джорджа Буша, повідомляє телеканал CNN.

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"Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні дадуть стати Путіну у становище, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання", — сказав він.

Також Бернс докладно розповів про гостру потребу основних боєприпасів, з якою українська армія стикається на полі бою. Як приклад він навів два батальйони, чисельністю понад 2000 осіб, які мали "15 артилерійських пострілів на день" та "всього 42 мінометні постріли".

"Бійці були пригнічені, і це сталося не через брак хоробрості чи рішучості з їхнього боку, ні. Мене турбує, що в майбутньому ми побачимо більше Авдіївок без додаткової допомоги", — резюмував директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше демократи у Палаті представників Конгресу США готові підтримати законопроєкт, який передбачає фінансову допомогу Україні, віддавши голоси 20 квітня 2024 року.

Крім того, голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер також підтвердив розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня.