Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Директор ЦРУ заявив, що без допомоги США Україна програє війну до кінця року arrow

Директор ЦРУ заявив, що без допомоги США Україна програє війну до кінця року

18 квітня 2024 23:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Директор ЦРУ заявив, що без допомоги США Україна програє війну до кінця року
Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс заявив, що Україна може програти війну з Росією до кінця року. Це станеться, якщо Вашингтон не відправить Україні більше допомоги.

Про це він заявив під час виступу у Центрі Джорджа Буша, повідомляє телеканал CNN.

Читайте також:

Без США Україна програє війну до кінця року

"Існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні дадуть стати Путіну у становище, коли він зможе диктувати умови політичного врегулювання", — сказав він.

Також Бернс докладно розповів про гостру потребу основних боєприпасів, з якою українська армія стикається на полі бою. Як приклад він навів два батальйони, чисельністю понад 2000 осіб, які мали "15 артилерійських пострілів на день" та "всього 42 мінометні постріли".

"Бійці були пригнічені, і це сталося не через брак хоробрості чи рішучості з їхнього боку, ні. Мене турбує, що в майбутньому ми побачимо більше Авдіївок без додаткової допомоги", — резюмував директор ЦРУ.

Нагадаємо, раніше демократи у Палаті представників Конгресу США готові підтримати законопроєкт, який передбачає фінансову допомогу Україні, віддавши голоси 20 квітня 2024 року. 

Крім того, голова комітету з розвідки Палати представників, конгресмен Майк Тернер також підтвердив розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. 

США
Україна
ЦРУ
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість