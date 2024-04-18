Директор ЦРУ заявил, что без помощи США Украина проиграет войну до конца года

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну с Россией до конца года. Это произойдет, если Вашингтон не отправит Украине больше помощи.

Об этом он заявил во время выступления в Центре Джорджа Буша, сообщает телеканал CNN.

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"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или хотя бы дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — сказал он.

Также Бернс подробно рассказал об острой необходимости основных боеприпасов, с которой украинская армия сталкивается на поле боя. В качестве примера он привел два батальона, численностью более 2000 человек, которые имели "15 артиллерийских выстрелов в день" и "всего 42 минометных выстрела".

"Бойцы были подавлены, и это произошло не из-за нехватки храбрости или решительности с их стороны, нет. Меня беспокоит, что в будущем мы увидим больше Авдеевок без дополнительной помощи", — резюмировал директор ЦРУ.

Напомним, ранее демократы в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать законопроект, предусматривающий финансовую помощь Украине, отдав голоса 20 апреля 2024 года.

Кроме того, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей, конгрессмен Майк Тернер также подтвердил рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.