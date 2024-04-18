Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Директор ЦРУ заявил, что без помощи США Украина проиграет войну до конца года arrow

Директор ЦРУ заявил, что без помощи США Украина проиграет войну до конца года

18 апреля 2024 23:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Директор ЦРУ заявил, что без помощи США Украина проиграет войну до конца года
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну с Россией до конца года. Это произойдет, если Вашингтон не отправит Украине больше помощи.

Об этом он заявил во время выступления в Центре Джорджа Буша, сообщает телеканал CNN.

Читайте также:

Без США Украина проигрывает войну до конца года

"Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или хотя бы дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — сказал он.

Также Бернс подробно рассказал об острой необходимости основных боеприпасов, с которой украинская армия сталкивается на поле боя. В качестве примера он привел два батальона, численностью более 2000 человек, которые имели "15 артиллерийских выстрелов в день" и "всего 42 минометных выстрела".

"Бойцы были подавлены, и это произошло не из-за нехватки храбрости или решительности с их стороны, нет. Меня беспокоит, что в будущем мы увидим больше Авдеевок без дополнительной помощи", — резюмировал директор ЦРУ.

Напомним, ранее демократы в Палате представителей Конгресса США готовы поддержать законопроект, предусматривающий финансовую помощь Украине, отдав голоса 20 апреля 2024 года.

Кроме того, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей, конгрессмен Майк Тернер также подтвердил рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.

США
Украина
ЦРУ
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость