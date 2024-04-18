Кулеба зустрівся з Блінкеном на полях саміту G7 — обговорили надання Україні систем Patriot

Зустріч Дмитра Кулеби та Ентоні Блінкена. Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в четвер, 18 квітня, на полях саміту G7 провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Посадовці обговорили постачання Україні більшої кількості систем Patriot.

Про це повідомляє МЗС.

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Зустріч Кулеби та Блінкена

Кулеба наголосив на неоціненній ролі США у питанні забезпечення України системами протиповітряної оборони та заявив, що російський повітряний терор важливо зупинити якомога швидше.

Разом з Блінкеном вони детально обговорили спільні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога швидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них.

Також сторони підкреслили нагальну необхідність ухвалення Конгресом США додаткового пакета допомоги — це стане сигналом сили та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою.

"Жодна інша країна у світі не може рівноцінно протистояти РФ з огляду на її ресурси, політичний вплив та воєнний потенціал, але я переконаний, що Україна за підтримки своїх надійних друзів, таких як Сполучені Штати, зможе й надалі стримувати такого великого агресора", — сказав Кулеба.

Раніше виробник ракетних комплексів Diehl Defence анонсував передачу Україні додаткових систем ППО IRIS-T.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Нідерландів виступив з ініціативою викупити зенітно-ракетні комплекси Patriot у тих держав, які відмовляються надати їх Україні напряму.