Дістали воїна "з того світу": Маляр розповіла про унікальну операцію військових медиків

Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Військові медики днями провели унікальну операцію в одному з прифронтових шпиталів. Вони врятували життя військовослужбовцю з важким вогнепальним уламковим пораненням.

Про це розповіла заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

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Унікальна операція у прифронтовому шпиталю

"Операцію, що була втілена днями в одному з прифронтових шпиталів, у народі називають "дістали з того світу". 8 квітня медики евакуювали військовослужбовця з вогнепальним уламковим пораненням лівої плевральної порожнини та порожнини перикарда, а також лівих камер серця", — йдеться у повідомленні.

За її словами, пацієнт надійшов у важкому стані із множинними уламковими пораненнями черевної порожнини і серця. Лікарі прийняли рішення про негайне оперативне втручання.

"Ними було успішно виконано: ліквідацію парціальної тампонади серця, ушивання пошкодження бокової поверхні лівого шлуночка між І діагональною гілкою та І гілкою тупого краю огинаючої артерії, зупинку кровотечі. Ліквідацію масивного згорнутого лівобічного гемотораксу, дренування порожнини перикарда та лівої плевральної порожнини. герметизацію грудної клітки", — розповіла заступник Міністра оборони України.

Вона підкреслила, що станом на сьогодні найстрашніше для пацієнта, на щастя, вже позаду. Стан воїна стабільний. Його транспортовано для подальшого лікування та одужання.

"Медичні Сили ЗСУ не перестають дивувати унікальними операціями, яких вже чимало на рахунку військових медиків. Дива не просто трапляються — вони втілюються руками наших хірургів!" — наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, нещодавно Ганна Маляр розповіла, що на окупованих територіях люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги.

Це відбувається через те, що російське окупаційне командування дедалі більше залучає місцеві медичні установи на лікування своїх військових. Внаслідок цього місцеві жителі втрачають можливість отримувати навіть екстрену медичну допомогу.