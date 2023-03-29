На окупованих територіях люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги, — Анна Маляр

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр

Проблеми з доступом громадянського населення до медичної допомоги на тимчасово окупованій території України посилюються. Це відбувається через те, що російське окупаційне командування дедалі більше залучає місцеві медичні установи на лікування своїх військових. Внаслідок цього місцеві жителі втрачають можливість отримувати навіть екстрену медичну допомогу.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Меддопомога людям

Наприклад, минулого тижня в Нововасилівці Запорізької області місцеву лікарню було перетворено на російський військовий госпіталь, де розмістили понад 200 поранених окупантів. Відповідно до вказівок окупаційного командування, надання медичної допомоги місцевому населенню в цій установі суворо заборонено.

Ситуація погіршується і в лікарнях, які ще продовжують надавати послуги місцевим жителям. Кількість кваліфікованих медичних працівників там різко скорочується, оскільки російські окупаційні адміністрації змушують цивільних медиків масово йти на лікування російських військових, чия чисельність постійно зростає.

Загалом ситуація з медичною допомогою на окупованих територіях України стає дедалі тривожнішою. Українське населення гостро страждає від нестачі медичних послуг та професійних фахівців через дії окупаційної влади. Водночас російські військові отримують доступ до лікування та забирають ресурси місцевих медичних установ. Це сильно погіршує якість життя місцевого населення та посилює гуманітарну кризу на окупованих територіях.

Нагадаємо, що згідно з заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр, оборона міста Бахмута значно послаблює наступальний потенціал російських військ, а також дозволяє знищувати велику кількість техніки та особового складу окупантів. Вона зазначила, що Бахмут вже другий місяць перебуває під інтенсивним обстрілом, однак за всіх складних умов українські війська продовжують чинити опір і не дозволяють ворогові просунутися далі.