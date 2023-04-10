Достали воина "с того света": Маляр рассказала об уникальной операции военных медиков

Анна Маляр. Фото: Минобороны

Военные медики на днях провели уникальную операцию в одном из прифронтовых госпиталей. Они спасли жизнь военнослужащему с тяжелым огнестрельным обломочным ранением.

Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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Уникальная операция в прифронтовом госпитале

"Операцию, воплощенную на днях в одном из прифронтовых госпиталей, в народе называют "достали с того света". 8 апреля медики эвакуировали военнослужащего с огнестрельным обломочным ранением левой плевральной полости и полости перикарда, а также левых камер сердца", — говорится в сообщении.

По ее словам, пациент поступил в тяжелом состоянии с множественными обломочными ранениями брюшной полости и сердца. Врачи приняли решение о немедленном оперативном вмешательстве.

"Ими было успешно выполнено: ликвидацию парциальной тампонады сердца, ушивание повреждения боковой поверхности левого желудочка между I диагональной ветвью и I ветвью тупого края огибающей артерии, остановку кровотечения. Ликвидацию массивного свернутого левостороннего гемоторакса, дренирования полости перикарда и левой плевральной полости. Герметизацию грудной клетки", — рассказала заместитель Министра обороны Украины.

Она подчеркнула, что по состоянию на сегодня самое страшное для пациента, к счастью, уже позади. Состояние воина стабильное. Он транспортирован для дальнейшего лечения и выздоровления.

"Медицинские Силы ВСУ не перестают удивлять уникальными операциями, которых уже немало на счету военных медиков. Чудеса не просто случаются — они воплощаются руками наших хирургов!" — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, недавно Анна Маляр рассказала, что на оккупированных территориях люди не могут получить доступ к медицинской помощи.

Это происходит потому, что российское оккупационное командование все больше привлекает местные медицинские учреждения для лечения своих военных. В результате местные жители теряют возможность получать даже экстренную медицинскую помощь.