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Дитячий садок знищено": Садовий показав місце падіння ракети у Львові

15 серпня 2023 07:41
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Валерія Пержун
редактор
Дитячий садок знищено": Садовий показав місце падіння ракети у Львові
Термінова новина
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Окупанти завдали удару по Львову. Ракета впала на території дитячого садочка.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий

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"На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", — повідомив Андрій Садовий.

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