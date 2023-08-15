Дитячий садок знищено": Садовий показав місце падіння ракети у Львові

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Окупанти завдали удару по Львову. Ракета впала на території дитячого садочка.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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"На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає", — повідомив Андрій Садовий.

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