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Детский сад уничтожен": Садовый показал место падения ракеты во Львове

15 августа 2023 07:41
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Детский сад уничтожен": Садовый показал место падения ракеты во Львове
Срочная новость
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Оккупанты нанесли удар по Львову. Ракета упала на территории детского сада.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"К счастью, без жертв. К сожалению, много вреда. Ракета прилетела во двор детского сада. Повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад. 4 человека получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет", — сообщил Андрей Садовый.

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