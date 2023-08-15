Детский сад уничтожен": Садовый показал место падения ракеты во Львове

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Оккупанты нанесли удар по Львову. Ракета упала на территории детского сада.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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"К счастью, без жертв. К сожалению, много вреда. Ракета прилетела во двор детского сада. Повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад. 4 человека получают медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет", — сообщил Андрей Садовый.

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