"Диверсанти" на Брянщині: російські пропагандисти пишуть про підірвані газову та електропідстанцію
Історія із "українською диверсійною групою" в Брянській області продовжується. Російські пропагандисти пишуть, що "українців" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.
Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал Baza.
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Стрілянина у селі
Російські пропагандисти продовжили звинувачувати "українських диверсантах" у терористичній діяльності на території росії.
Так, вони уже заявляють, що в селищі Сушани Брянської області іде справжній бій, а місцеві жителі ховаються по підвалах та погребах.
Вибухи на об’єктах інфраструктури
Крім того, росіяни звинуватили "українських диверсантів" у підриві кількох об’єктів інфраструктури.
Йдеться про електропідстанцію і газову станцію у тих же Сушанах.
Імовірно, увесь цей "напад української ДРГ" є провокацією російських спецслужб, оскільки жодних фото-відео-доказів не пред'явлено, є тільки текстові повідомлення про "диверсантів".
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".
Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Пізніше медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.
Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.
Фото з російських ЗМІ