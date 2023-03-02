​​​​​​​"Диверсанти" на Брянщині: російські пропагандисти пишуть про підірвані газову та електропідстанцію

Росіяни стверджують, що воюють з "українською ДРГ" на території Брянської області

Історія із "українською диверсійною групою" в Брянській області продовжується. Російські пропагандисти пишуть, що "українців" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.

Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал Baza.

Стрілянина у селі

Російські пропагандисти продовжили звинувачувати "українських диверсантах" у терористичній діяльності на території росії.

Так, вони уже заявляють, що в селищі Сушани Брянської області іде справжній бій, а місцеві жителі ховаються по підвалах та погребах.

Вибухи на об’єктах інфраструктури

Крім того, росіяни звинуватили "українських диверсантів" у підриві кількох об’єктів інфраструктури.

Йдеться про електропідстанцію і газову станцію у тих же Сушанах.

Імовірно, увесь цей "напад української ДРГ" є провокацією російських спецслужб, оскільки жодних фото-відео-доказів не пред'явлено, є тільки текстові повідомлення про "диверсантів".

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".

Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Пізніше медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Фото з російських ЗМІ