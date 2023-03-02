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”​Диверсанты” на Брянщине: российские пропагандисты пишут о взорванных газовой и электроподстанции

2 марта 2023 11:42
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне утверждают, что воюют с "украинской ДРГ" на территории Брянской области
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

История с "украинской диверсионной группой" в Брянской области продолжается. Российские пропагандисты пишут, что "украинцев" взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.

Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Baza.

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Российские пропагандисты продолжили обвинять "украинских диверсантов" в террористической деятельности на территории россии.

Они уже заявляют, что в поселке Сушаны Брянской области идет настоящий бой, а местные жители прячутся по подвалам и погребам.

Взрывы на объектах инфраструктуры

Кроме того, россияне обвинили "украинских диверсантов" в подрыве нескольких объектов инфраструктуры.

Речь идет об электроподстанции и газовой станции в Сушанах.

Вероятно, все это "нападение украинской ДРГ" является провокацией российских спецслужб, поскольку никаких фото-видео-доказательств не предъявлено, есть только текстовые сообщения о "диверсантах".

Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Позже медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.

Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.

Фото из российских СМИ

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