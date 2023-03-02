”Диверсанты” на Брянщине: российские пропагандисты пишут о взорванных газовой и электроподстанции
История с "украинской диверсионной группой" в Брянской области продолжается. Российские пропагандисты пишут, что "украинцев" взорвали подстанцию и газовую станцию, а также ведут бой в поселке Сушаны.
Об этом сообщает российский пропагандистский Telegram-канал Baza.
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Стрельба в деревне
Российские пропагандисты продолжили обвинять "украинских диверсантов" в террористической деятельности на территории россии.
Они уже заявляют, что в поселке Сушаны Брянской области идет настоящий бой, а местные жители прячутся по подвалам и погребам.
Взрывы на объектах инфраструктуры
Кроме того, россияне обвинили "украинских диверсантов" в подрыве нескольких объектов инфраструктуры.
Речь идет об электроподстанции и газовой станции в Сушанах.
Вероятно, все это "нападение украинской ДРГ" является провокацией российских спецслужб, поскольку никаких фото-видео-доказательств не предъявлено, есть только текстовые сообщения о "диверсантах".
Напомним, сегодня, 2 марта, утром российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа".
Пишут, что "диверсанты" якобы обстреляли легковой автомобиль. Позже медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.
Речь также шла о захвате заложников в одном из сел Брянской области.
Фото из российских СМИ