Обстріл Запоріжжя: коментарі людей, що вижили

У Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу зруйнована багатоповерхівка

Внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі був зруйнований багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей. У цей район вже не вперше прилітають ворожі ракети.

Про третій пережитий "приліт" та другий день народження ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла жителька зруйнованої п’ятиповерхівки Анна Прус.

Влучання ворожої ракети

Близько дванадцятої ночі Анна з донькою та чоловіком лягли спати, а вже близько другої години з кімнат бігли в коридор. В цей момент ракета влучила в їхній будинок — п’ятиповерхівку у центральній частині Запоріжжя.

Родина вже двічі була свідком ворожої атаки — протягом останніх кількох місяців були влучання на відстані 200 та 100 метрів від дому. Цього разу вони теж подумали, що це неподалік.

"Але коли ми почули, що у під’їзді метушня, люди вибігали і голосно кричали, тоді ми відчинили двері. Зайшло світло з під'їзду, і ми побачили, що вся квартира в диму, підіймався пил, потріскалися стіни", — згадала Анна.







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Евакуація

Жінка згадує, що за кілька хвилин з'явилися рятувальники. Вже з вулиці вона побачила, що половини будинку просто немає. Поруч стояв евакуаційний автобус, але родина поїхала до друзів.

"Мені особисто запропонували допомогу мої друзі. Я колишній співробітник поліції, а мій чоловік зараз працює в поліції, і поліцейська родина дуже дружня. Нам телефонували з державних установ лише запитати, як ми почуваємося. Але допомогу з тимчасовим житлом ніхто не пропонував", — розповіла Анна.







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Зранку сім'я повернулася додому, аби забрати речі. Анна припускає, що навіть вцілілі квартири тепер непридатні для життя. По-перше, відсутні всі комунікації — газ, вода, світло. По-друге, будинок побудований не з цегли, а з плит і в будь-який може скластися як картковий будинок.

Життя після трагедії

Чоловік Анни не покидав Запоріжжя з моменту повномасштабного вторгнення. Сама жінка з донькою двічі виїжджала за кордон — жила біженкою в Польщі та Болгарії. Окрім того, шукала спокійного життя й по Україні. Тепер запевняє: від війни неможливо втекти, тому буде залишатися в рідному місті.

"Тут як пощастить. Ти можеш поїхати в будь-яке місто України, і під час масованого обстрілу може влучити ракета. Я виїжджала з Запоріжжя, але саме тоді, коли поверталася, були обстріли. Якась випадковість", — згадала вона.

Наразі родина збирає своє життя у пакети і шукає тимчасове житло. Рятувальні роботи на місці трагедії продовжуються.

Фото: Reuters