Обстріл Запоріжжя: коментарі людей, що вижили

Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі
Внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі був зруйнований багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей. У цей район вже не вперше прилітають ворожі ракети.
Про третій пережитий "приліт" та другий день народження ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла жителька зруйнованої п’ятиповерхівки Анна Прус.
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Влучання ворожої ракети
Близько дванадцятої ночі Анна з донькою та чоловіком лягли спати, а вже близько другої години з кімнат бігли в коридор. В цей момент ракета влучила в їхній будинок — п’ятиповерхівку у центральній частині Запоріжжя.
Родина вже двічі була свідком ворожої атаки — протягом останніх кількох місяців були влучання на відстані 200 та 100 метрів від дому. Цього разу вони теж подумали, що це неподалік.
"Але коли ми почули, що у під’їзді метушня, люди вибігали і голосно кричали, тоді ми відчинили двері. Зайшло світло з під'їзду, і ми побачили, що вся квартира в диму, підіймався пил, потріскалися стіни", — згадала Анна.
Евакуація
Жінка згадує, що за кілька хвилин з'явилися рятувальники. Вже з вулиці вона побачила, що половини будинку просто немає. Поруч стояв евакуаційний автобус, але родина поїхала до друзів.
"Мені особисто запропонували допомогу мої друзі. Я колишній співробітник поліції, а мій чоловік зараз працює в поліції, і поліцейська родина дуже дружня. Нам телефонували з державних установ лише запитати, як ми почуваємося. Але допомогу з тимчасовим житлом ніхто не пропонував", — розповіла Анна.
Зранку сім'я повернулася додому, аби забрати речі. Анна припускає, що навіть вцілілі квартири тепер непридатні для життя. По-перше, відсутні всі комунікації — газ, вода, світло. По-друге, будинок побудований не з цегли, а з плит і в будь-який може скластися як картковий будинок.
Життя після трагедії
Чоловік Анни не покидав Запоріжжя з моменту повномасштабного вторгнення. Сама жінка з донькою двічі виїжджала за кордон — жила біженкою в Польщі та Болгарії. Окрім того, шукала спокійного життя й по Україні. Тепер запевняє: від війни неможливо втекти, тому буде залишатися в рідному місті.
"Тут як пощастить. Ти можеш поїхати в будь-яке місто України, і під час масованого обстрілу може влучити ракета. Я виїжджала з Запоріжжя, але саме тоді, коли поверталася, були обстріли. Якась випадковість", — згадала вона.
Наразі родина збирає своє життя у пакети і шукає тимчасове житло. Рятувальні роботи на місці трагедії продовжуються.
Фото: Reuters