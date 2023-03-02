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​​​​​​​Росіяни уночі обстріляли Запоріжжя: зруйнована багатоповерхівка, є жертви

2 березня 2023 07:25
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі, є жертви
Щонайменше дві людини загинуло після влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

У ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами уже виявили тіла двох загиблих.

Про це повідомили в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, пресслужби Нацполіції Запорізької області та ДСНС України.

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Удар по Запоріжжю

У ніч з 1 на 2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя.

Удар був завданий близько 01:30 ночі, імовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок.

Було повністю зруйновано один під’їзд цього будинку.

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Наслідки удару

Працівники рятувальних служб виявили та врятували 11 осіб, які проживали у зруйнованому під’їзді, серед них — одну вагітну жінку.

Із сусідніх зі зруйнованим під’їздів евакуювали 20 жителів. На місці обстрілу були відкриті мобільні пункти допомоги та обігріву, зокрема, в тролейбусі.

Під руїнами було знайдено тіла двох мешканців будинку. Втім, не виключено, що жертв буде більше, оскільки завали продовжують розбирати.

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Обстріл Запоріжжя 2 березня

Нагадаємо, попередній обстріл Запоріжжя обійшовся без жертв, тоді російські ракети прилетіли на територію об’єкта нежитлової цивільної забудови.

Фото: Анатолій Куртєв, ДСНС та Нацполіція Запорізької області

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