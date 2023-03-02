Обстрел Запорожья: комментарии выживших людей

В Запорожье в результате вражеских обстрелов разрушена многоэтажка

В результате обстрела вражескими ракетами ночью 2 марта в прифронтовом Запорожье был разрушен многоквартирный дом. Около двух ночи началась эвакуация людей. В этот район уже не первый раз прилетают вражеские ракеты.

О третьем пережитом "прилете" и втором дне рождения эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала жительница разрушенной пятиэтажки Анна Прус.

Попадание вражеской ракеты

Около двенадцати ночи Анна с дочерью и мужем легли спать, а уже около двух часов из комнат бежали в коридор. В этот момент ракета попала в их дом — пятиэтажку в центральной части Запорожья.

Семья уже дважды была свидетелем вражеской атаки — за последние несколько месяцев были попадания на расстоянии 200 и 100 метров от дома. На этот раз они тоже подумали, что это недалеко.

"Но когда мы услышали, что в подъезде суета, люди выбегали и громко кричали, тогда мы открыли дверь. Зашел свет из подъезда, и мы увидели, что вся квартира в дыму, поднималась пыль, потрескались стены", — вспомнила Анна.







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Эвакуация

Женщина вспоминает, что через несколько минут появились спасатели. Уже с улицы она увидела, что половины дома просто нет. Рядом стоял эвакуационный автобус, но семья уехала к друзьям.

"Мне лично предложили помощь мои друзья. Я бывший сотрудник полиции, а мой муж сейчас работает в полиции, и полицейская семья очень дружная. Нам звонили из государственных учреждений только спросить, как мы себя чувствуем. Но помощь с временным жильем никто не предлагал", — рассказала Анна.







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Утром семья вернулась домой, чтобы забрать вещи. Анна предполагает, что даже уцелевшие квартиры теперь непригодны для жизни. Во-первых, отсутствуют все коммуникации — газ, вода, свет. Во-вторых, дом построен не из кирпича, а из плит и в любой может сложиться как карточный дом.

Жизнь после трагедии

Муж Анны не покидал Запорожье с момента полномасштабного вторжения. Сама женщина с дочерью дважды уезжала за границу — жила беженкой в Польше и Болгарии. Кроме того, искала спокойную жизнь и по Украине. Теперь уверяет, что от войны невозможно убежать, поэтому будет оставаться в родном городе.

"Тут как повезет. Ты можешь поехать в любой город Украины, и во время массированного обстрела может попасть ракета. Я уезжала из Запорожья, но именно тогда, когда возвращались, были обстрелы. Какая-то случайность", — вспомнила она.

Теперь семья собирает свою жизнь в пакеты и ищет временное жилье. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Фото: Reuters